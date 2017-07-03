В Нью-Джерси произошла стрельба

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы на одной из улиц американского города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает pix11.com.

Все пострадавшие доставлены в больницы. По словам очевидцев, среди них 10-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Известно только, что стрельба произошла в воскресенье, 2 июля, около 21:00 по местному времени (понедельник в 04:00 мск).

1 июля во время стрельбы в ночном клубе в городе Литтл-Рок (штат Арканзас, США) 17 человек получили ранение. Еще несколько посетителей получили травмы, пытаясь покинуть помещение.

За день до этого мужчина, вооруженный винтовкой, открыл огонь в больнице Bronx Lebanon Hospital, расположенной в нью-йоркском районе Бронкс. Он застрелил женщину на 16 этаже медучреждения, а затем покончил с собой. Нападавший являлся бывшим сотрудником больницы, его зовут Генри Белло, он был одет в медицинский халат и имел при себе ID-карту медицинского учреждения. В результате произошедшего огнестрельные ранения получили пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.