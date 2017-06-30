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В нью-йоркской больнице произошла стрельба

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Стрельба произошла в больнице Bronx Lebanon Hospital, расположенной в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает телеканал CNN.

Мужчина, вооруженный винтовкой, застрелил женщину на 16 этаже медучреждения, а затем покончил с собой. По данным CNN, стрелявший являлся бывшим сотрудником больницы, он был одет в медицинский халат и имел при себе ID-карту медицинского учреждения.

В результате инцидента пострадали пять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями.

Газета The New York Times пишет, что во время стрельбы получили ранения трое, все они являются действующими сотрудниками Bronx Lebanon Hospital.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио был проинформирован о случившемся и направился на место происшествия

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