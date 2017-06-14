Стрелявший в американского конгрессмена злоумышленник умер от ран

Стрелявший в американского конгрессмена Стива Скэлиса подозреваемый по имени Джеймс Ходгкинсон скончался. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в специальном обращении, передает Associated Press.

Глава государства также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за умелые действия по обезвреживанию преступника.

Ранее 14 июня в городе Александрия (штат Вирджиния) злоумышленник открыл огонь на бейсбольной площадке по группе членов Конгресса от правящей Республиканской партии, которые проводили там тренировку.

Нападавший выпустил по ним около 100 пуль. Ранения получили пять человек, включая полицейского. Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов преступник был ранен. Его доставили в больницу, где он скончался.

Скэлис — координатор фракции Республиканской партии в палате представителей Конгресса США — был ранен в бедро, его жизнь вне опасности.