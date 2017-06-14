Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке

Координатор фракции Республиканской партии в палате представителей Конгресса США Стив Скэлис (Steve Scalise) ранен в результате стрельбы на бейсбольной тренировке в городе Александрия, штат Вирджиния. Об этом сообщается в Twitter телеканала CBC News.

Пострадавших отвозят в больницы. Известно, что Скэлис ранен в бедро. Также пострадали двое полицейских, передает CNN.

Задержан один подозреваемый, говорится в заявлении местной полиции. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным NBC, неизвестный открыл стрельбу, когда на бейсбольной площадке тренировались члены Конгресса от Республиканской партии, в том числе Скэлис.