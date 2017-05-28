В Миссисипи в результате стрельбы погибли восемь человек

В результате стрельбы, произошедшей ночью в субботу, 27 мая , в американском штате Миссисипи, погибли восемь человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Бюро расследований штата Уоррена Стрейна.

Подозреваемый задержан. Среди погибших — заместитель шерифа округа. По словам Стрейна, стрельба произошла в трех разных домах, следователи собирают улики по всем адресам.

Подозреваемому пока что не предъявлено обвинение. Неизвестно, был ли он знаком с убитыми.

13 мая неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых в населенном пункте Киркерсвилл (штат Огайо, США), убив двух работников заведения и начальника местного отдела полиции. Позднее его обнаружили мертвым на территории дома престарелых.

