Американец с пивом в руках открыл стрельбу на дне рождения

Житель Сан-Диего (штат Калифорния, США) открыл стрельбу во время празднования дня рождения у бассейна на территории одного из жилых комплексов. Очевидцы рассказали, что он при этом не прекращал пить пиво, сообщает NBC 7 San Diego.

По словам одного из свидетелей произошедшего, мужчина пришел к бассейну, где проходила вечеринка. К нему подошел именинник и пригласил присоединиться к празднованию. После этого американец достал пистолет и начал стрелять по людям.

На место происшествия прибыли трое полицейских. После того как подозреваемый направил оружие на офицеров, его застрелили.

Предположительно, нападавшим был 49-летний Петер Селис (Peter Selis), проживающий неподалеку от места происшествия. Его мотивы остаются неизвестны. Один из очевидцев охарактеризовал стрелка как «спокойного человека с ухмылкой на лице».

По словам начальника полиции города Шелли Циммерман (Shelley Zimmerman), в результате погибла женщина, семь человек получили ранения. Еще один сломал руку, когда убегал с территории бассейна. Все пострадавшие доставлены в больницу.

16 апреля неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе города Колумбус (штат Огайо, США). В результате было ранено девять человек. Пострадали люди в возрасте от 20 до 33 лет, двое были доставлены в больницу в критическом состоянии.