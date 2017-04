В Огайо неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе

Девять человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Колумбус (штат Огайо, США), сообщает местная полиция.

«16 апреля 2017 года около 03:20 в клубе J&R Party Hall завязалась потасовка, неизвестный или группа лиц открыли огонь внутри заведения. В результате стрельбы пять женщин и четверо мужчин получили ранения различной степени тяжести — от незначительных до угрожающих жизни», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

**2nd UPDATE on 9 people shot this am: Report info anonymously-CPD:645-4141. Dozens were at this gathering. We need people to come forward. pic.twitter.com/W8gjrtzkop