В Огайо неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе

Девять человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Колумбус (штат Огайо, США), сообщает местная полиция.

«16 апреля 2017 года около 03:20 в клубе J&R Party Hall завязалась потасовка, неизвестный или группа лиц открыли огонь внутри заведения. В результате стрельбы пять женщин и четверо мужчин получили ранения различной степени тяжести — от незначительных до угрожающих жизни», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

**2nd UPDATE on 9 people shot this am: Report info anonymously-CPD:645-4141. Dozens were at this gathering. We need people to come forward. pic.twitter.com/W8gjrtzkop — Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) April 16, 2017

Пострадали люди в возрасте от 20 до 33 лет Двое доставлены в больницу в критическом состоянии, сообщает The Daily Beast.

Допрос свидетелей и потерпевших не помог в расследовании инцидента, подозреваемые пока не определены. Полиция просит очевидцев обращаться с любыми подробностями, гарантируя анонимность.

25 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) неизвестный устроил стрельбу в автобусе. В результате были ранены два человека, обоих госпитализировали, однако позднее один из них от полученных ранений умер в медучреждении. Стрелок сдался властям и был взят под стражу.