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21:45, 3 июля 2025Спорт

Ученый назвал идеальную тренировку для мужчин после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Кинезиолог Стюарт Филлипс назвал идеальную тренировку для мужчин после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

Ученый заявил, что нужно проводить силовые тренировки минимум три раза в неделю. Комплексные упражнения — приседания, становая тяга, жим лежа, тяга штанги и жим стоя — должны стать центральными в тренировках. Филлипс заявил, что они задействуют несколько групп мышц, помогая эффективно поддерживать силу и мышечную массу.

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Также отмечается, что кардиотренировки должны составлять 150 минут в неделю. Кроме того, необходимо регулярно выполнять упражнения на гибкость и подвижность и не забывать про дни для отдыха и восстановления.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Тренер предложила включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

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