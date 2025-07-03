Ученый назвал идеальную тренировку для мужчин после 40 лет

Кинезиолог Стюарт Филлипс назвал идеальную тренировку для мужчин после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

Ученый заявил, что нужно проводить силовые тренировки минимум три раза в неделю. Комплексные упражнения — приседания, становая тяга, жим лежа, тяга штанги и жим стоя — должны стать центральными в тренировках. Филлипс заявил, что они задействуют несколько групп мышц, помогая эффективно поддерживать силу и мышечную массу.

Также отмечается, что кардиотренировки должны составлять 150 минут в неделю. Кроме того, необходимо регулярно выполнять упражнения на гибкость и подвижность и не забывать про дни для отдыха и восстановления.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Тренер предложила включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.