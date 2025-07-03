ВСУ решили разместить солдат в школах Харьковской области для переброски к приграничью

ВСУ хотят разместить в школах Харьковской области для переброски к приграничью

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерены размещать в школах Харьковской области для возможной переброски к приграничью, в том числе под Юнаковку Сумской области, рассказали в российских силовых структурах. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в Богодуховском районе Харьковской области местные власти закрывают 40 из имеющихся 57 школ. В силовом ведомстве уточнили, что Богодуховский район граничит с Сумской областью.

«Из местных школ командование ВСУ может перебрасывать личный состав к приграничью, в том числе под Юнаковку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВСУ продолжают пытаться стабилизировать фронт.