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08:40, 3 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ стабилизировать фронт в Харьковской области

Марочко: В Харьковской области ВСУ продолжают пытаться стабилизировать фронт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются стабилизировать фронт. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала недели украинские войска атаковали 15 раз. Он рассказал, что маневренные группы ВСУ пытались отбить ранее потерянные территории при поддержке артиллерии и дронов. Марочко рассказал, что около десяти штурмовых групп ВСУ были уничтожены, вместе с ними украинские войска потеряли 250 военных, 12 единиц бронетехники, несколько автомобилей, два миномета и артиллерийское орудие. Кроме того, был уничтожен узел связи и два полевых склада.

Ранее Марочко рассказал о минировании ВСУ Купянска. По его словам, не стало пожилого мужчины, который подорвался на украинской противопехотной мине.

До этого российские войска продвинулись с Волчанске, почти полностью зачистив северо-восточную часть города.

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