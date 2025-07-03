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07:19, 3 июля 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о минировании ВСУ Купянска

Марочко: Украинские войска начали минировать Купянск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали минировать Купянск в Харьковской области. Бойцы готовят его к городским боям, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, пожилой мужчина погиб, подорвавшись на украинской противопехотной мине. В домах ВСУ оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы, добавил Марочко.

«Следует отметить, что в населенном пункте еще присутствуют мирные жители и минирование местности для них представляет большую опасность», — отметил эксперт со ссылкой на источники.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ укрепляют оборону на границе Харьковской области и Луганской народной республики. По его словам, украинские войска ведут работы по минированию местности на юго-западе от села Надия на западе ЛНР.

До этого глава российской Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что бойцы ВСУ стали использовать тактику выжженной земли в Харьковской области.

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