Марочко: Украинские войска начали минировать Купянск

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали минировать Купянск в Харьковской области. Бойцы готовят его к городским боям, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, пожилой мужчина погиб, подорвавшись на украинской противопехотной мине. В домах ВСУ оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы, добавил Марочко.

«Следует отметить, что в населенном пункте еще присутствуют мирные жители и минирование местности для них представляет большую опасность», — отметил эксперт со ссылкой на источники.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ укрепляют оборону на границе Харьковской области и Луганской народной республики. По его словам, украинские войска ведут работы по минированию местности на юго-западе от села Надия на западе ЛНР.

До этого глава российской Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что бойцы ВСУ стали использовать тактику выжженной земли в Харьковской области.