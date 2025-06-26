Стало известно о применении ВСУ новой тактики после отступления в Харьковской области

Ганчев: ВСУ выбрали тактику выжженной земли после отступления под Купянском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбрали новую тактику и применяют ее в Двуречной под Купянском Харьковской области, а также в соседних населенных пунктах. Это произошло после того, как ВС России вынудили противника отспупать, заявил в Telegram-канале глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Они применяют тактику выжженной земли, так же, как и в других населенных пунктах, из которых им пришлось отступить под натиском российской армии», — рассказал глава ВГА.

Ганчев также поблагодарил военнослужащих ВС РФ за спасение мирных жителей с территории Харьковской области и выразил надежду на освобождение всего региона от ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали объекты ВСУ в Харьковской области. Удары были нанесены по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления теробороны, узлам противовоздуной обороны (ПВО).