Лебедев рассказал об ударах по объектам ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Харьковская область — 5 ударов (...) склады горюче-смазочных материалов, пункты управления теробороны, узлы ПВО», — рассказал подпольщик.

Помимо этого, по его словам, удары были нанесены и по поддерживающим южную группировку ВСУ складам и транспортным узлам в Запорожской области.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка Харьковской области.