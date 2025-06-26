Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:48, 26 июня 2025Бывший СССР

Лебедев рассказал об ударах по объектам ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Харьковская область — 5 ударов (...) склады горюче-смазочных материалов, пункты управления теробороны, узлы ПВО», — рассказал подпольщик.

Помимо этого, по его словам, удары были нанесены и по поддерживающим южную группировку ВСУ складам и транспортным узлам в Запорожской области.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сравнил удары по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки. Что ответила Япония?

    Представлен новый стандарт HDMI

    Агата Муцениеце получила от жениха кольцо за 6 миллионов рублей

    Москвичка убиралась в шкафу и была ужалена скорпионом

    43-летняя россиянка узнала о беременности перед родами

    Иностранец до смерти забил россиянку

    Стали известны подробности о насиловавшем несколько дней пленниц-подростков россиянине

    Посол России поедет на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

    Жители Приморья остались без света

    Диетолог предупредила об опасных способах приготовления кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости