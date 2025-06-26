Эксперт Марочко: ВС РФ уничтожили колонну ВСУ у села Ольговка под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка Харьковской области. Об этом сообщил журналистам РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Как рассказал аналитик, в ходе объективного контроля района Петровского (украинское название — Грековка — прим. «Ленты.ру») в районе Ольговки российскими бойцами обнаружена колона на марше, состоящая из трех пикапов и одного бронетранспортера. Она направлялась с целью усиления на позиции украинских боевиков, расположенные юго-западнее Петровского.

Огонь артиллерии и ударные дроны уничтожили два транспортных средства. Кроме того, ликвидировано около отделения ВСУ.

25 июня сообщалось об установлении Россией полного контроля над территорией Луганской Народной Республики. Российские бойцы заняли Петровское, завершив тем самым процесс освобождения ЛНР.

Ранее стало известно о проблемах ВСУ с укомплектованием корпуса для переброски под Харьков. По данным источников в силовых структурах, украинская армия не смогла обеспечить армейский корпус необходимым количеством бойцов для переброски на данное направление.