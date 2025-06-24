Стало известно об установлении полного контроля Россией над территорией ЛНР

Военные ВС России установили контроль над всей территорией ЛНР

Военные Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над всей территорией Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Южный рубеж».

«Наши бойцы установили контроль над Петровским (Грековкой (украинское название населенного пункта - прим. "Ленты.ру"), завершив тем самым процесс освобождения Луганской Народной Республики», — говорится в публикации.

Telegram-канал также публикует кадры установления флага на территории села. Оно находится на краснолиманском направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко писал, что армия Россия усилила натиск на подразделения Вооруженных сил Украины в селе Петровском.