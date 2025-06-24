Стало известно об установлении полного контроля Россией над территорией ЛНР

Военные Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над всей территорией Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Южный рубеж».
«Наши бойцы установили контроль над Петровским (Грековкой (украинское название населенного пункта - прим. "Ленты.ру"), завершив тем самым процесс освобождения Луганской Народной Республики», — говорится в публикации.
Telegram-канал также публикует кадры установления флага на территории села. Оно находится на краснолиманском направлении.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко писал, что армия Россия усилила натиск на подразделения Вооруженных сил Украины в селе Петровском.