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13:09, 24 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об установлении полного контроля Россией над территорией ЛНР

Военные ВС России установили контроль над всей территорией ЛНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военные Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над всей территорией Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Южный рубеж».

«Наши бойцы установили контроль над Петровским (Грековкой (украинское название населенного пункта - прим. "Ленты.ру"), завершив тем самым процесс освобождения Луганской Народной Республики», — говорится в публикации.

Telegram-канал также публикует кадры установления флага на территории села. Оно находится на краснолиманском направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко писал, что армия Россия усилила натиск на подразделения Вооруженных сил Украины в селе Петровском.

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