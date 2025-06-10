Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 10 июня 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об усилении натиска на подразделения ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: Российские войска усилили натиск на ВСУ в Петровском в ЛНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска усилили натиск на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Петровском (украинское название — Грековка) на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В результате успешных наступательных действий ВС РФ улучшили тактическое положение северо-восточнее Новомихайловки ДНР и юго-западнее Нововодяного соседней ЛНР. Это позволило усилить натиск на украинских боевиков в Петровском и его окрестностях», — отметил он.

Кроме того, по словам военного в отставке, теперь российские военные регулярно устраивают огневые налеты на фланги украинских войск. Он отметил, что это сужает спектр действий для командования ВСУ.

Ранее Андрей Марочко заявил, что подразделения армии России продвинулись в районе Петровского. По его словам, они смогли зайти на глубину до 800 метров на участке фронта шириной более двух километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о пропавшем в Якутии самолете Ан-2

    В квартиру российского политика пришли с обысками

    ВС России значительно ограничили логистику ВСУ в Красноармейске

    Из российских аптек пропал важный препарат для беременных

    Поставки бензина из России рухнули

    Россия нарастила поставки партнеру по БРИКС одного металла

    Молодой россиянин испугался звонка телефонного мошенника и перевел ему отцовские миллионы

    Пленный рассказал о приказах командиров ВСУ расстреливать раненых российских военных

    Додик и Фицо попали в базу «Миротворца»

    Израиль раскрыл судьбу Греты Тунберг и других задержанных активистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости