Марочко рассказал об усилении натиска на подразделения ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: Российские войска усилили натиск на ВСУ в Петровском в ЛНР

Российские войска усилили натиск на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Петровском (украинское название — Грековка) на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В результате успешных наступательных действий ВС РФ улучшили тактическое положение северо-восточнее Новомихайловки ДНР и юго-западнее Нововодяного соседней ЛНР. Это позволило усилить натиск на украинских боевиков в Петровском и его окрестностях», — отметил он.

Кроме того, по словам военного в отставке, теперь российские военные регулярно устраивают огневые налеты на фланги украинских войск. Он отметил, что это сужает спектр действий для командования ВСУ.

Ранее Андрей Марочко заявил, что подразделения армии России продвинулись в районе Петровского. По его словам, они смогли зайти на глубину до 800 метров на участке фронта шириной более двух километров.