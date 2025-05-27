Стало известно о продвижении российских войск в ЛНР

Марочко: ВС России продвинулись в районе Петровского в ЛНР

Вооруженные силы России продвинулись в Луганской народной республике в районе Петровского (украинское название Грековка). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска продвинулись до 800 метров в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке фронта шириной более 2 километров. Он добавил, что в ходе продвижения Армия России заняла три лесополосы, новые позиции, а также уничтожила два опорных пункта ВСУ.

«При этом противник всеми силами старается удержать стратегическую высоту северо-восточнее от населенного пункта, перебрасывая в данный район дополнительные силы и средства», — заключил Марочко.

Ранее российские военные отбили мощную атаку ВСУ под Купянском. Он добавил, что российские военные во время боев наносили удары по тыловым районам украинских войск, что пагубно сказалось на боеспособности их штурмовых подразделений.