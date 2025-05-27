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08:44, 27 мая 2025Бывший СССР

Российские военные отбили мощную атаку ВСУ под Купянском

Марочко: Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ на купянском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На купянском направлении в Харьковской области российские военные отбили мощную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали попытку прорыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На купянском направлении противник провел мощную атаку на наши позиции. (...) Все попытки прорвать нашу оборонительную линию отражены, прорыва не допущено», — написал он.

По словам эксперта, украинские батальонные тактические группы (БТГр) атаковали при поддержке артиллерии и авиации. Он добавил, что российские военные во время боев наносили удары по тыловым районам Вооруженных сил Украины (ВСУ), что пагубно сказалось на боеспособности их штурмовых подразделений.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что контроль над Купянском обеспечит российским военным кратчайший путь к харьковскому промышленному району. Он также отметил, что нарушение логистики украинских войск приведет к уничтожению всей группировки на харьковском направлении.

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