Марочко: Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении в Харьковской области российские военные отбили мощную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали попытку прорыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На купянском направлении противник провел мощную атаку на наши позиции. (...) Все попытки прорвать нашу оборонительную линию отражены, прорыва не допущено», — написал он.

По словам эксперта, украинские батальонные тактические группы (БТГр) атаковали при поддержке артиллерии и авиации. Он добавил, что российские военные во время боев наносили удары по тыловым районам Вооруженных сил Украины (ВСУ), что пагубно сказалось на боеспособности их штурмовых подразделений.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что контроль над Купянском обеспечит российским военным кратчайший путь к харьковскому промышленному району. Он также отметил, что нарушение логистики украинских войск приведет к уничтожению всей группировки на харьковском направлении.