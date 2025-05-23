Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 23 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Полковник раскрыл значение боев за Купянск

Полковник Матвийчук: Контроль над Купянском позволит уничтожить группировку ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Контроль над Купянском обеспечит российским военным кратчайший путь к харьковскому промышленному району, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также добавил, что это позволит сформировать зону безопасности.

«Купянск был занят еще в начале конфликта, но мы оставили его в 2023 году. Теперь снова забираем контроль. Купянск — это кратчайший путь в харьковский промышленный район. Это также один из логистических центров», — сказал полковник.

Он объяснил, что нарушение логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к уничтожению всей группировки на харьковском направлении. Кроме того, по словам Матвийчука, у России появится возможность создать зону безопасности у своих границ.

«Туда переброшены несколько бригад ВСУ, также там находятся радикалы-националисты. Так что, думаю, противник будет ожесточенно биться за этот населенный пункт», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российские военные начали бои за город Купянск Харьковской области. Штурмовые группы ВС России пытаются закрепиться в Кондрашовке и Малой Шапковке севернее населенного пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали первого обмена пленными между Россией и Украиной после переговоров

    Разработан новый подход к борьбе с амебой-убийцей

    Удар «убийц аэродромов» в составе ВС России попал на видео

    У бывшего высокопоставленного полицейского изъяли имущество почти на 70 миллионов рублей

    ЕС начал обсуждение новых санкций против России

    В Израиле возложили вину за расправу над дипломатами в США на трех западных лидеров

    Раскрыта реакция сына Муцениеце на скорое замужество матери

    50-летний Дэвид Бекхэм похвастался Лабубу

    Украина и США начали реализовывать соглашение о недрах

    В офисе Зеленского заявили о недопустимости выхода США из конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости