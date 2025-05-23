ВС России начали бои за Купянск

Военкор Руденко сообщил о начале ВС России боев за харьковский Купянск

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) начали бои за город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале.

«Купянск! Началось движение по освобождению города», — написал военкор.

О боях на северных подступах к Купянску сообщил и военкор Юрий Котенок. По его словам, штурмовые группы ВС России пытаются закрепиться в Кондрашовке и Малой Шапковке севернее населенного пункта.

Ранее стало известно, что российские войска существенно продвинулись в черте Волчанска Харьковской области. Как сообщается, подразделения успешно наступают в восточной части города.