Стало известно о существенном продвижении ВС России в Волчанске

«Иди и смотри»: ВС России существенно продвинулись в Волчанске

Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись в черте Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские части смогли ощутимо продвинуться в городской застройке», — рассказал собеседник канала.

Как сообщается, ВС России успешно наступают в восточной части Волчанска. Также авторы канала рассказали о продвижении российских войск в сторону Купянска.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что ВС России закрепились на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики. По его информации, отличились части 90-й гвардейской танковой дивизии.