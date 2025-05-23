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10:12, 23 мая 2025Бывший СССР

ВС России закрепились на границе Днепропетровской области

Блогер Подоляка рассказал, что ВС России закрепились у Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на границе Днепропетровской области. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Теперь уже по-настоящему (и естественно, в другом месте и без пиара, потому что там он не совсем уместен). Но все та же 90-я танковая дивизия», — написал он, поздравив военных.

Ранее стало известно, что власти Днепропетровской области готовятся к расширению районов принудительной эвакуации. Первый замглавы областной военной администрации Юрий Яндульский сообщил, что уже составлены соответствующие списки всех людей, которые проживают на эвакуируемых территориях, включая детей, людей с инвалидностью и людей пожилого возраста.

До этого удар по заводу в Днепропетровске попал на видео. Вероятно, российские войска поразили его из ракетного комплекса «Искандер».

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