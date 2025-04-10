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20:04, 10 апреля 2025Бывший СССР

Удар по заводу в Днепропетровске попал на видео

Военкор Котенок опубликовал кадры удара по заводу в Днепропетровске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска, предположительно, поразили завод «Биосфера» в Днепропетровске (украинское название Днепр). Кадры удара в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Момент удара "Искандера" по цели в Днепропетровске. Скорее всего, поражен завод "Биосфера"», — написал он. По словам военкора, предприятие работало в цепочках украинского военно-промышленного комплекса.

Повреждение предприятия также подтвердил владелец Biosphere Corporation Андрей Здесенко. Его слова приводит Forbes Ukraine.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные поразили две ремонтно-производственные площадки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. Он добавил, что также уничтожено оборудование, склады с запчастями и расходники для инженерных подразделений и саперов ВСУ.

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