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14:46, 10 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по ремонтным базам ВСУ в Днепропетровске

Рогов: Дроны ВС России поразили две ремонтные базы ВСУ в Днепропетровске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные поразили две ремонтно-производственные площадки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, ремонтные базы украинских военнослужащих находились в Днепропетровске. Для ударов по ним российские войска использовали дроны. В том числе было уничтожено оборудование, склады с запчастями и расходники для инженерных подразделений и саперов ВСУ.

«С 2024 года их полностью использовали под военное производство, под ремонтную базу техники, в том числе шла работа с броневой сталью. Ремонтировали боевые бронированные машины, БТР M113, а также тяжелую технику. В результате удара уничтожено оборудование для ремонта, у ВСУ большие производственные потери», — добавил Рогов.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Она располагалась в населенном пункте Сергеевка.

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