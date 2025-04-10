Российские военные нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками ВСУ в ДНР

Лебедев: ВС России нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Село Сергеевка: удар по гостинице, где размещались наемники, готовившиеся воевать против России», — рассказал Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, Вооруженные силы (ВС) России также поразили дом в Лимане, в котором находились украинские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вместе с тем были уничтожены заряды для дронов ВСУ.