На Украине признали продвижение армии России в районе Константинополя и Богатыря

«Страна.ua»: Российская армия продвинулась в районе Богатыря и Константинополя

Российская армия продвинулась в районе населенных пунктов Богатырь и Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что армия России также вышла на трассу Курахово — Запорожье, западнее Константинополя.

Издание также пишет о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в районе населенного пункта Богатырь. Кроме того, сообщается о продвижении Российской армии в районе населенного пункта Надеждинка, что у границ Днепропетровской области Украины.

В марте украинский военный корреспондент Богдан Мирошников писал о том, что соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит окружение юго-западнее Курахово близ Разлива. «В Разливе тяжело. Контроля мало», — пишет он.