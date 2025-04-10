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08:25, 10 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение армии России в районе Константинополя и Богатыря

«Страна.ua»: Российская армия продвинулась в районе Богатыря и Константинополя
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия продвинулась в районе населенных пунктов Богатырь и Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что армия России также вышла на трассу КураховоЗапорожье, западнее Константинополя.

Издание также пишет о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в районе населенного пункта Богатырь. Кроме того, сообщается о продвижении Российской армии в районе населенного пункта Надеждинка, что у границ Днепропетровской области Украины.

В марте украинский военный корреспондент Богдан Мирошников писал о том, что соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит окружение юго-западнее Курахово близ Разлива. «В Разливе тяжело. Контроля мало», — пишет он.

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