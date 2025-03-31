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08:23, 31 марта 2025Бывший СССР

На Украине предрекли окружение для ВСУ юго-западнее Курахово

Украинский военкор Мирошников: ВСУ могут попасть в окружение близ Курахово
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит окружение юго-западнее Курахово близ Разлива Донецкой народной республики (ДНР). Об этом написал украинский военкор Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

«В Разливе тяжело. Контроля мало. Ситуация в том мешке в целом очень сложная, и очень бы не хотелось, чтобы это завершилось окружением или хаотичным выходом. К сожалению, сейчас такая угроза есть», — написал Мирошников.

По его словам, ВС России совершают маневры из Андреевки в сторону Алексеевки в тыл украинскому гарнизону.

Ранее Мирошников сообщал, что ВС России наступают на богатырском направлении. По словам военкора, «адские бои» шли по всему направлению от села Константинополь до района Бурлацкого.

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