На Украине заявили о наступлении России на богатырском направлении

Армия России наступает на богатырском направлении. Об этом написал украинский военкор Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.
«Со стороны Андреевки атакуется Алексеевка. Есть продвижение врага в районах Разлива и Богатыря. Днепроэнергия почти полностью потеряна», — заявил Мирошников.
По словам военкора, идут «адские бои» по всему направлению от села Константинополь до района Бурлацкого.
Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в районе Разлива и Тарасовки в Донецкой народной республике.