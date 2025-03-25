На Украине заявили о наступлении России на богатырском направлении

Украинский военкор Мирошников: Армия России наступает на богатырском направлении

Армия России наступает на богатырском направлении. Об этом написал украинский военкор Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

«Со стороны Андреевки атакуется Алексеевка. Есть продвижение врага в районах Разлива и Богатыря. Днепроэнергия почти полностью потеряна», — заявил Мирошников.

По словам военкора, идут «адские бои» по всему направлению от села Константинополь до района Бурлацкого.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в районе Разлива и Тарасовки в Донецкой народной республике.