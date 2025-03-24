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22:23, 24 марта 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

Deep State: ВС России продвигаются в районе Разлива и Тарасовки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в районе Разлива и Тарасовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского аналитического ресурса Deep State.

До этого DeepState признал, что российские войска продвинулись в Харьковской области и в ДНР. В частности, аналитический ресурс подтвердил продвижение ВС России в районе населенного пункта Красное Первое на купянском направлении в Харьковской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ активно продвигаются в лесополосах на территории региона. По его словам, российские военные улучшают позиции, чтобы продолжить свое продвижение и планомерно осуществить замысел военного командования.

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