На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

Deep State: ВС России продвигаются в районе Разлива и Тарасовки

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в районе Разлива и Тарасовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского аналитического ресурса Deep State.

До этого DeepState признал, что российские войска продвинулись в Харьковской области и в ДНР. В частности, аналитический ресурс подтвердил продвижение ВС России в районе населенного пункта Красное Первое на купянском направлении в Харьковской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ активно продвигаются в лесополосах на территории региона. По его словам, российские военные улучшают позиции, чтобы продолжить свое продвижение и планомерно осуществить замысел военного командования.

