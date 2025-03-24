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09:59, 24 марта 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении армии России в лесополосах ДНР

Пушилин: ВС России активно продвигаются в лесополосах ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) активно продвигаются в лесополосах на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Если предыдущие недели были охарактеризованы освобожденными населенными пунктами, селами, поселками, то сейчас мы увидели активное продвижение наших подразделений лесополосами», — рассказал Пушилин.

По его словам, ВС России улучшают позиции, чтобы продолжить свое продвижение и планомерно осуществить замысел военного командования.

Помимо этого, чиновник рассказал, что подразделения русской армии более активно продвигаются на краснолиманском направлении, когда украинские вооруженные силы продолжают попытки контратаковать на дзержинском и красноармейском участках фронта.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные продолжают успешное наступление на степногорском направлении в Запорожской области. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России начали бои за село Лобковое.

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