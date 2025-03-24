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09:04, 24 марта 2025Бывший СССР

Российские военные начали бои за Лобковое

Рогов: Российские военные начали бои за село Лобковое в Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продолжают успешное наступление на степногорском направлении в Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России начали бои за село Лобковое. Он уточнил, что под контролем армии России уже находится южная часть населенного пункта.

«Лобковое. Наши войска пробились к селу, зашли в него и контролируют южную часть населенного пункта. Идут бои высокой интенсивности. Продвижение российских подразделений вперед продолжается», — сообщил Рогов.

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