Российские военные отбили контратаки ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС РФ отбили контратаки ВСУ у границы Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска отбили несколько попыток контратак в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов уточнил, что контратаки ВСУ были отражены возле запорожского села Новодаровка — на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины. Российские военные пошли вперед и закрепились на новых позициях. В частности, им удалось углубиться в оборону ВСУ более чем на 1,5 километра.

Ранее Рогов заявил о продвижении ВС России в Запорожской области. «Враг выбит из Жеребянок, активные боевые действия развертываются севернее села», — сказал он.