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09:31, 20 марта 2025Бывший СССР

Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области

Рогов: Российская армия выбила ВСУ из Жеребянки Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия выбила ВСУ из села Жеребянки Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

«Враг выбит из Жеребянок, активные боевые действия развертываются севернее села», — сообщил он.

Населнный пункт располагается недалеко от населенного пункта Пятихатки.

Ранее Рогов сообщил, что Российская армия продвинулись у границ Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской области, а также Днепропетровской областей. По его словам, под контроль ВС РФ перешло около 12 километров территории.

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