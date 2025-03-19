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08:17, 19 марта 2025Бывший СССР

ВС России продвинулись на границе трех регионов в Донбассе

Рогов: ВС РФ заняли 12 км у границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российские войска продвинулись у границ Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей и заняли около 12 километров территории. О наступлении на границе трех регионов в Донбассе рассказал в беседе с ТАСС председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Успехи на стыке трех регионов — ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — составили около 12,5 квадратных километра», — рассказал Рогов.

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