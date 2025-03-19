Рогов сообщил об ударе российских войск по складам топлива ВСУ

Рогов: Войска России поразили склады топлива ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска поразили склады топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он заявил ТАСС, что это повлияет на снабжение подразделений ВСУ.

«Наши войска отработали по нефтебазе, есть попадания в резервуары, где хранилось дизельное топливо, предназначенное для военной техники», — отметил он.

Как утверждает Рогов, это — ощутимый удар с точки зрения обеспечения украинских войск топливом, в том числе на запорожском направлении. Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен в ночь с 17 на 18 марта.

Ранее Украина подверглась налету беспилотников. В частности, в Киеве прозвучали несколько серий взрывов. Также стало известно о появлении дронов «Герань» в Сумской, Одесской и Житомирской областях.