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04:26, 19 марта 2025Бывший СССР

Украина подверглась атаке дронов после переговоров Путина с Трампом

Украина подверглась налету дронов после переговоров Путина с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина подверглась налету беспилотников. Об этом сообщает издание «Страна».

В частности, в Киеве прозвучали несколько серий взрывов. Также стало известно о появлении дронов «Герань» в Сумской, Одесской и Житомирской областях.

Налет состоялся через несколько часов после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Среди прочего, российский лидер указал на ряд «существенных моментов» по прекращению огня, одним из ключевых рисков было названо нежелание Украины идти на контакты с Москвой и недоговороспособность Киева.

После завершения беседы глав государств Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае, прозвучали по меньшей мере три взрыва. На месте падения обломков на территории предприятия начался пожар.

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