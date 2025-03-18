Путин указал на ряд существенных моментов по прекращению огня на Украине

Путин указал на недоговороспособность Украины в переговорах с Трампом

Президент России Владимир Путин указал на ряд «существенных моментов» по прекращению огня на Украине в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Кремль в своем канале в Telegram.

«В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия — с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения», — отмечается в сообщении Кремля.

При этом уточняется, что одним из ключевых рисков было названо нежелание Украины идти на контакты с Россией и недоговороспособность Киева.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп продолжили откровенный обмен мнениями по Украине. Дополнительно уточняется, что стороны договорились продолжать совместные усилия по урегулированию вооруженного конфликта.