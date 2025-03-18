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20:25, 18 марта 2025Мир

Раскрыты детали обсуждения Украины в разговоре Путина и Трампа

Кремль: Путин и Трамп продолжили откровенный обмен мнениями по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональл Трамп продолжили откровенный обмен мнениями по Украине. Об этом сообщает Кремль в своем канале в Telegram.

«Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что стороны договорились продолжать совместные усилия по урегулированию вооруженного конфликта.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на российские источники сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом прошел «хорошо», обе стороны остались им довольны. Общее время беседы составило 2 часа 28 минут.

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