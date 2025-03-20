На Украине подтвердили продвижение ВС России в Харьковской области и ДНР

DeepState подтвердил продвижение ВС России в Харьковской области и ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Харьковской области и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

В частности, DeepState подтвердил продвижение ВС России в районе населенного пункта Красное Первое на купянском направлении в Харьковской области. Российские военные пересекли реку Оскол и расширили плацдарм в лесах к северо-востоку от села.

Аналитики также подчеркнули успешное наступление ВС России в районе Новоселки на юге ДНР. По данным ресурса, населенный пункт находится в серой зоне или под контролем России. Также отмечается продвижение ВС России возле населенного пункта Скудное к северу от Великой Новоселки.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России начали бои за село Каменка в Харьковской области. По его словам, продвижение российских военных позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям.