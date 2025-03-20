Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:13, 20 марта 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили продвижение ВС России в Харьковской области и ДНР

DeepState подтвердил продвижение ВС России в Харьковской области и ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Харьковской области и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

В частности, DeepState подтвердил продвижение ВС России в районе населенного пункта Красное Первое на купянском направлении в Харьковской области. Российские военные пересекли реку Оскол и расширили плацдарм в лесах к северо-востоку от села.

Аналитики также подчеркнули успешное наступление ВС России в районе Новоселки на юге ДНР. По данным ресурса, населенный пункт находится в серой зоне или под контролем России. Также отмечается продвижение ВС России возле населенного пункта Скудное к северу от Великой Новоселки.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России начали бои за село Каменка в Харьковской области. По его словам, продвижение российских военных позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. Что известно о последствиях?

    Пассажирка самолета напала на членов экипажа и плюнула в них на рейсе в США

    Медведев оценил шансы западных компаний вернуться в Россию

    Российский аналог YouTube и TikTok закроют

    В России резко вырос выпуск шин

    Канье Уэст назвал семью Кардашьян секс-работниками

    На Украине подтвердили продвижение ВС России в Харьковской области и ДНР

    В Венгрии посчитали Украину буфером между Россией и Европой

    Российские мужчины оказались романтичнее российских женщин

    В Курской области бойцы ВСУ избили пенсионера и выстрелили его жене в глаз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше