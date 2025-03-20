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08:21, 20 марта 2025Бывший СССР

Российские военные начали бои за населенный пункт в Харьковской области

Марочко: ВС России начали бои за село Каменка в Харьковской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные начали бои за очередной населенный пункт в Харьковской области. Им стало село Каменка на купянском направлении, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«После форсирования реки Оскол и закрепления на новых рубежах северо-западнее населенного пункта Тополи наши войска продолжают развивать успех. За несколько суток бойцы РФ заняли высоты северо-восточнее подконтрольной украинским боевикам Каменки», — рассказал Марочко.

По его словам, продвижение Вооруженных сил (ВС) России позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям на данном участке фронта. Вместе с тем российские военные уже взяли часть Каменки под огневой контроль.

19 марта стало известно о продвижении ВС России северо-западнее Новомлынска. Также сообщалось об успехах российских военных у населенных пунктов Красное Первое, Малая Шапковка и Кондрашовка.

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