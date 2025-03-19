Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:11, 19 марта 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России возобновляют продвижение на купянском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России возобновляют продвижение на купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко Telegram-канале.

«За несколько суток наши войска улучшили свое тактическое положение и продвинулись на ряде участков на Купянском направлении», — сообщил военный эксперт.

Марочко рассказал о взятии ВС России позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее Новомлынска, а также успешном форсировании реки Оскол в районе населенного пункта Красное Первое. Также российские военные продвинулись в районе населенных пунктов Малая Шапковка и Кондрашовка.

Ранее замкомандира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС России с позывным Богдан рассказал о тактике против ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, украинские войска придется «выковыривать» из города.

    Обсудить
    Последние новости

    «Провокация накануне переговоров на высшем уровне». Минобороны объяснило попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

    ЦРУ попыталось сокрыть один документ о покушении на Кеннеди

    США определили место ЕС в мирном соглашении по Украине

    Польша задумала усеять границу с Белоруссией противопехотными минами

    Трамп заявил о готовности дружить с Россией при одном условии

    ВС России продвинулись на границе трех регионов в Донбассе

    Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

    Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию

    В России задержали сбежавшего от конвоя в стоматологической клинике рецидивиста

    Минобороны заявило о попытке атаки десятков беспилотников ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше