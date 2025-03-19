Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России возобновляют продвижение на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России возобновляют продвижение на купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко Telegram-канале.

«За несколько суток наши войска улучшили свое тактическое положение и продвинулись на ряде участков на Купянском направлении», — сообщил военный эксперт.

Марочко рассказал о взятии ВС России позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее Новомлынска, а также успешном форсировании реки Оскол в районе населенного пункта Красное Первое. Также российские военные продвинулись в районе населенных пунктов Малая Шапковка и Кондрашовка.

Ранее замкомандира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС России с позывным Богдан рассказал о тактике против ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, украинские войска придется «выковыривать» из города.