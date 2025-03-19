РИА Новости: ВСУ придется выковыривать из Красноармейска в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели полностью подготовиться к обороне Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), однако по причине сложности городских боев противника придется «выковыривать». О тактике против ВСУ РИА Новости рассказал замкомандира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным Богдан.

«Многоэтажки очень мешают. Потому что снаряд, он летит по своей траектории, не может облететь дом какой-то или здание, к примеру. В городе проще оборону держать, а сам город немаленький. То есть надо выковыривать, выковыривать и выковыривать», — пояснил он.

Ранее Богдан сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись вперед на несколько километров под Красноармейском. Основная цель российских военных — охват города и его взятие, указал он.

До этого ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском. Уточняется, что они направлялись на боевые позиции. Вместе с ними ликвидировали экипаж бронетехники, которая туда доставляла женщин-военных.