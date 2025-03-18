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09:51, 18 марта 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности об уничтоженной группировке женщин-штурмовиков ВСУ

ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск). Всего было ликвидировано около десяти человек, подробности сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин», — сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что женщины-штурмовики направлялись на боевые позиции. Вместе с ними ликвидировали экипаж бронетехники, которая туда доставляла женщин-военных.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что Харьков превратился в «женский город» на фоне мобилизации в ряды ВСУ. По его словам, на улицах города можно встретить только женщин, поскольку мужчины стараются скрываться от военкомата.

Вот это да!
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