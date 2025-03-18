ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском

ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск). Всего было ликвидировано около десяти человек, подробности сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин», — сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что женщины-штурмовики направлялись на боевые позиции. Вместе с ними ликвидировали экипаж бронетехники, которая туда доставляла женщин-военных.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что Харьков превратился в «женский город» на фоне мобилизации в ряды ВСУ. По его словам, на улицах города можно встретить только женщин, поскольку мужчины стараются скрываться от военкомата.