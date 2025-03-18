Харьков назвали женский городом на фоне мобилизации в ВСУ

Ганчев назвал Харьков женский городом на фоне мобилизации в ряды ВСУ

Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что Харьков превратился в «женский город» на фоне мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

По словам Ганчева, на улицах города можно встретить только женщин, поскольку мужчины стараются скрываться от ТЦК. Текущую ситуацию он назвал печальной.

«Мы видим, как идет истребление, как мы многократно говорили, всего мужского населения Украины», — подчеркнул он.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. Он сообщил, что командование отправило его подразделение в поселок в Харьковской области. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил пленный.