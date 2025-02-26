Пленный боец ВСУ Наливако: ТЦК мобилизуют пожилых и больных людей

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине мобилизуют пожилых и больных людей. Об этом сообщил украинский военнопленный из села Городец Ровенской области Петр Наливако, передает ТАСС.

По словам пленного бойца, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило его подразделение в поселок Резниково Харьковской области. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил он.

Ранее сотрудник ТЦК в Харькове намеренно сбил велосипедиста на ходу для насильственной мобилизации мужчины. После этого подъехали два микроавтобуса ТЦК. Сбитого мужчину увезли вместе с велосипедом.