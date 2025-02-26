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07:20, 26 февраля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей

Пленный боец ВСУ Наливако: ТЦК мобилизуют пожилых и больных людей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине мобилизуют пожилых и больных людей. Об этом сообщил украинский военнопленный из села Городец Ровенской области Петр Наливако, передает ТАСС.

По словам пленного бойца, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило его подразделение в поселок Резниково Харьковской области. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил он.

Ранее сотрудник ТЦК в Харькове намеренно сбил велосипедиста на ходу для насильственной мобилизации мужчины. После этого подъехали два микроавтобуса ТЦК. Сбитого мужчину увезли вместе с велосипедом.

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