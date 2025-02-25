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12:45, 25 февраля 2025Бывший СССР

На Украине военком сбил велосипедиста для насильственной мобилизации

В Харькове военком сбил велосипедиста на ходу для насильственной мобилизации
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom  

На Украине сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) намеренно сбил велосипедиста на ходу для насильственной мобилизации мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Инцидент произошел в Харькове. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как военком толкает проезжающего мимо него велосипедиста, в результате чего тот падает на асфальт.

«На место сразу подъехали два бусика (микроавтобуса ТЦК — прим. «Ленты.ру») с десятком военкомов, которые запаковали и велосипед, и его владельца», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на Украине во время мобилизации военкомы пытались задушить мужчину. Кадры появились в социальных сетях, они были сняты в городе Хмельницкий.

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