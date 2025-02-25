На Украине военком сбил велосипедиста для насильственной мобилизации

В Харькове военком сбил велосипедиста на ходу для насильственной мобилизации

На Украине сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) намеренно сбил велосипедиста на ходу для насильственной мобилизации мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Инцидент произошел в Харькове. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как военком толкает проезжающего мимо него велосипедиста, в результате чего тот падает на асфальт.

«На место сразу подъехали два бусика (микроавтобуса ТЦК — прим. «Ленты.ру») с десятком военкомов, которые запаковали и велосипед, и его владельца», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на Украине во время мобилизации военкомы пытались задушить мужчину. Кадры появились в социальных сетях, они были сняты в городе Хмельницкий.