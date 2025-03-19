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01:49, 19 марта 2025Бывший СССР

Военный раскрыл цели ВС России под Красноармейском

РИА Новости: ВС России под Красноармейском продвинулись на несколько километров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись вперед на несколько километров под Красноармейском (украинское название — Покровск). Цели российских военных раскрыл заместитель командира танкового батальона 1-ой Славянской бригады 51-ой армии с позывным Богдан, его слова приводит РИА Новости.

«Цель наша основная, это охват Покровска, взятие самого города, он же Красноармейск», — объяснил он.

Ранее ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском. Уточняется, что они направлялись на боевые позиции. Вместе с ними ликвидировали экипаж бронетехники, которая туда доставляла женщин-военных.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные смогли стабилизировать ситуацию на покровском направлении, куда командование украинской армии перебрасывало резервы с Курского направления.

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