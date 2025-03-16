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20:23, 16 марта 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал об успехах ВС России на красноармейском направлении

Пушилин: ВС России стабилизировали ситуацию на красноармейском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации смогли стабилизировать ситуацию на красноармейском направлении, куда командование украинской армии перебрасывало резервы с Курского направления. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Даже [несмотря на] то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед», — рассказал Пушилин.

По его словам, командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставило себе задачу удерживать подразделения российской армии как можно дольше.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра». Также указывалось, что ВСУ пытаются держать линию обороны на красноармейском направлении, чтобы не позволить российским войскам продвинуться.

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