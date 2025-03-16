Вооруженные силы Российской Федерации смогли стабилизировать ситуацию на красноармейском направлении, куда командование украинской армии перебрасывало резервы с Курского направления. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«Даже [несмотря на] то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед», — рассказал Пушилин.
По его словам, командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставило себе задачу удерживать подразделения российской армии как можно дольше.
Ранее стало известно, что ВСУ перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра». Также указывалось, что ВСУ пытаются держать линию обороны на красноармейском направлении, чтобы не позволить российским войскам продвинуться.