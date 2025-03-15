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07:58, 15 марта 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон

ТАСС: ВСУ перебросили под Красноармейск элитный батальон БПЛА «Птицы Мадьяра»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра», сообщает ТАСС.

«Под Красноармейск перебросили часть батальона БПЛА Мадьяра для усиления украинских сил», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что ВСУ пытаются держать линию обороны на красноармейском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали активно атаковать Красноармейск, чтобы в дальнейшем переложить вину за удары по городу на российские войска. В основном для ударов используется тяжелая артиллерия. Украина хочет привлечь к атакам как можно больше внимания, убеждены силовики.

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