ТАСС: ВСУ перебросили под Красноармейск элитный батальон БПЛА «Птицы Мадьяра»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра», сообщает ТАСС.

«Под Красноармейск перебросили часть батальона БПЛА Мадьяра для усиления украинских сил», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что ВСУ пытаются держать линию обороны на красноармейском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали активно атаковать Красноармейск, чтобы в дальнейшем переложить вину за удары по городу на российские войска. В основном для ударов используется тяжелая артиллерия. Украина хочет привлечь к атакам как можно больше внимания, убеждены силовики.