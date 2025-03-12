Украина атаковала Красноармейск с целью обвинить в этом Россию

ТАСС: ВСУ били по Красноармейску, чтобы обвинить в ударах российские войска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно атаковать Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы в дальнейшем переложить вину за удары по городу на российские войска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

В основном для ударов используется тяжелая артиллерия, отмечается в сообщении. Украина хочет привлечь к атакам как можно больше внимания, убеждены силовики.

«Противник устраивает провокации в Красноармейске, нанося массированные удары по центру города, микрорайону Лазурный и поселку в западной части», — пояснили представители силовых структур.

Также ВСУ используют и дроны — с помощью них украинские военные бьют по гражданскому населению и уцелевшим домам.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что рядом с Красноармейском были замечены французские наемники. По его данным, их доставили туда под видом волонтеров.